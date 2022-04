Eurocup, la Virtus Bologna vola in semifinale con Jaiteh: battuto l'Ulm

BOLOGNA - Dopo aver eliminato agli ottavi di finale i lituani del Lietkabelis per 75-67 la Virtus Bologna batte anche l'Ulm 83-77 e conquista l'accesso alle semifinali di Eurocup, dove se la vedrà con la squadra vincente della sfida di domani tra Levallois e Valencia. Gli uomini di coach Scariolo chiudono i primi 10' di gara a +8 (25-17), nel 2° periodo subiscono il ritorno della squadra tedesca (18-28), ma non si danno per vinto e reagiscono con forza nel 3° e nel 4° quarto, chiudendo rispettivamente sui parziali di 24-17 e di 16-15. Grandissima prova individuale del francese Jaiteh, capace di mettere a referto 27 punti, 11 rimbalzi e 1 assist. Agli ospiti non bastano invece le grandi prove sfoderate dagli statunitensi Blossomgame (22 punti e 7 rimbalzi) e Christon (15 punti, 5 rimbalzi e 7 assist).