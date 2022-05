EuroCup, ecco la finale: è la notte della Virtus Bologna

Eurocup, Virtus Bologna che show: domina il Valencia e va in finale

Sogno Eurolega

La Virtus Bologna, dopo aver chiuso al primo posto la regular season in Serie A, arriva al primo snodo cruciale della sua stagione con la possibilità di vincere un trofeo continentale. L'esperienza di Toko Shengelia e Daniel Hackett può essere l'arma chiave per i bianconeri campioni d'Italia. Bologna sogna la coppa ma anche l'Eurolega: la vincente dell'EuroCup accede di diritto alla massima competizione cestistica per club della prossima stagione: un'occasione ghiotta per Sergio Scariolo e i suoi.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno e Eleven Sports. Squadra arbitrale composta da Sasa Pukl, Anne Panther ed Emilio Perez.