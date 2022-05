La Virtus Bologna trionfa in Eurocup e torna in Eurolega! Battuto il Bursaspor

BOLOGNA - Dopo 14 anni la Virtus Bologna tornerà a giocare in Eurolega, diventando la seconda squadra italiana nella massima competizione europea. Le V Nere ci arrivano grazie alla vittoria nella finale di Eurocup contro il Bursaspor che si arrende ad un super Teodosic (21 punti, top scorer) e all'80-67 finale. Partenza super, nella bolgia della Segafredo Arena, per la formazione di Scariolo che con il duo Belinelli-Teodosic si porta subito sul +13 al suono della sirena del primo quarto (25-12). I turchi non riescono a reagire nel secondo quarto, soffrono a rimbalzo le lunghe leve di Shengelia e Jaiteh, Andrews e Bitim gli unici che ci provano e all'intervallo la forbice si riduce di un solo possesso sul 41-31 felsineo. Al ritorno sul parquet sono Dudzniski e Needham a suonare la carica per i biancoverdi con un parziale a metà quarto riduce lo scarto sul -7. Dall'altra parte iniziano a girare Sampson e Weems, Teodosic torna a prendere la scena e prima degli ultimi 10 il vantaggio delle V Nere è di +9 (62-53). Nel quarto finale arriva subito il break turco che si portano a -5, ma Jaiteh e Belinelli non permettono di far avvicinare gli avversari ulteriormente. Il distacco torna in doppia cifra, finao al +13 finale: sarà notte di festa a Bologna, la Virtus ha vinto l'Eurocup e tornerà in Eurolega.