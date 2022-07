Eurocup, i sorteggi: Venezia e Brescia nel gruppo A, Trento nel B

BARCELLONA (Spagna) - È stato effettuato, a Barcellona, il sorteggio della prima fase dell’Eurocup 2022/2023. Saranno tre le squadre italiane che parteciperanno alla seconda competizione continentale della palla a spicchi: l’Umana Reyer Venezia, la Germani Brescia e la Dolomiti Energia Trento. Come per la scorsa edizione del torneo continentale, è stata confermata la formula di due gruppi composti da dieci squadre ciascuno con la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta delle prime otto. Le squadre di Walter De Raffaele e Alessandro Magro si sfideranno nel gruppo A che comprende anche avversarie di blasone internazionale come gli spagnoli della Joventut Badalona che vinsero la finale della stagione 2007/08 nella finale tutta iberica contro l'allora Akasvayu Girona, i lituani del Lietkabelis Panevezys, i francesi del Mincidelice JL Bourg-En-Bresse, i tedeschi del ratiopharm Ulm, i rumeni dell’U-BT Cluj-Napoca, gli ucraini del Prometey Slobozhanske, gli sloveni del Cedevita Olimpija Ljubljana e infine i turchi del Frutti Extra Bursaspor che hanno perso la finale dell'ultima edizione del torneo contro la Virtus Bologna.