BRESCIA - La Germani Brescia si riscatta fra le mura del PalaLeonessa dopo il ko all'esordio in Eurocup con lo Joventut Badalona e travolge gli ucraini del Prometey Slobozhanske 104-70. Top scorer della sfida Troy Caupain con 18 punti, cui si aggiungono i 17 di Della Valle, i 14 di Cournooh, i 12 di Massinburg, più 10 a testa per Cobbins e Odiase. Per il quintetto di coach Magro il prossimo impegno continentale è previsto il prossimo 26 ottobre, sul parquet dei tedeschi del Ratiopharm Ulm.