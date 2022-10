Eurocup, Willis trascina Venezia al successo sul Cluj. Trento ko

CLUJ (Romania) - La Reyer Venezia centra il suo primo successo stagionale nel gruppo A di Eurocup , battendo 85-80 in trasferta il Cluj . Partita combattuta, decisa solo nell'ultimo quarto dalle giocate di Willis e Spissu , autori di 22 e 18 punti. Pesano tanto soprattutto i due liberi segnati nel finale dal play sardo, che riporta la squadra di De Raffaele a due possessi di vantaggio dopo che i rumeni si erano riavvicinati fino al -2. Alla squadra di casa non bastano le ottime prestazioni dell'ex Roma Taylor (autore di 21 punti) e del brasiliano Meindl .

Cluj-Venezia 80-85, il tabellino (18-21, 15-19, 18-19, 29-26)

Cluj: Taylor 21, Meindl 17, Patrick 12, Stipanovic 12, Cate 9, Guzman 5, Bircevic 4, Sanders.

Venezia: Willis 22, Spissu 18, Bramos 16, Watt 13, Granger 6, Freeman 5, Brooks 2, Moraschini 2, Sima 1.

Trento ancora ko: il Paris vince 89-86

Capitola ancora invece l'Aquila Trento, al suo terzo ko nel gruppo B: la squadra di Molin cede il passo in casa anche al Paris, che si impone 89-86. I francesi, dopo un primo quarto equilibrato, mettono il turbo nel secondo piazzando un parziale di 31-17 e allungano ancora al rientro dal riposo lungo. Nel quarto periodo Trento prova la rimonta, arriva fino al -1 ad un minuto dalla fine ma manca l'affondo per portare a casa la gara: non bastano i 24 punti di Atkins (che sbaglia la tripla del pari a 4'' dal termine) e i 17 di Grazulis. Match scorer dei parigini è invece lo statunitense Allman, autore di 23 punti.

Trento-Paris 86-89, il tabellino (20-18, 17-31, 19-23, 30-19)

Trento: Atkins 24, Grazulis 17, Crawford 12, Lockett 11, Spagnolo 7, Udom 7, Conti 4, Forray 4.

Paris: Allman 23, Toupane 16, Kamagate 14, Gegic 10, Sleva 8, Begarin 7, Denis 7, Evans 4.