Basket, Eurocup: Brescia sorprende Ulm al supplementare

ULM (Germania) - La Germani Brescia è ormai abituata in questo inizio di stagione alle gare decise al fotofinish: dopo le sconfitte per un punto in campionato contro Milano e Brindisi ed il successo all'overtime contro Scafati, la squadra di Magro centra il secondo successo di fila in Eurocup battendo 98-90 al supplementare la Ratiopharm Ulm. Dopo tutta la gara ad inseguire, in avvio di ultimo periodo Cobbins firma il vantaggio bresciano con una schiacciata e nell'azione successiva allunga sul +3 con un semigancio. Della Valle da tre regala il massimo vantaggio alla Germani a 3' dal termine, ma Dos Santos e Robinson rispondono prontamente e tengono i tedeschi in partita. Nell'ultimo minuto tanti errori in lunetta da entrambi le parti, col risultato che resta in parità fino alla tripla da distanza siderale di Mobley con 20'' da giocare. Brescia segna i due liberi dopo il fallo, Ulm fa 1/2 dall'altro lato e nell'ultima azione Gabriel schiaccia il pareggio e porta la gara all'overtime. Negli ultimi 5' i canestri di Gabriel e Della Valle mettono in ghiaccio la partita e regalano a Magro il primo successo esterno in Europa.