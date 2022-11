Trento, primo squillo in Eurocup: battuta Gran Canaria 75-72

TRENTO - Arriva la prima vittoria in Eurocup della Dolomiti Energia Trento che davanti al proprio pubblico riesce a superare Gran Canaria per 75-72. Un risultato importante per gli uomini di Molin che riescono a sbloccarsi in Europa al termine di una partita molto comabttuta, ed equilibrata, contro la formazione spagnola. Ospiti che chiudono avanti di 3 il primo quarto (19-22) e all'intervallo il divario aumenta anche di un punto, sul 34-38, con il duo Diop-Benite assoluto protagonista. Nella ripresa Trento non molla la presa, riuscendo a limitare ogni tentativo di fuga avversario alla fine del terzo quarto (53-55) e trovano il sorpasso in apertura dell'ultimo. Spagnolo, Flaccadori e Lockett guidano Trento che al suono dell'ultima sirena può finalmente festeggiare.