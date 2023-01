Eurocup: Willis non basta a Venezia, Floyd trascina Bourg en Bresse

BOURG-EN-BRESSE (Francia) - Nonostante l'ottima prova di Willis, autore di 23 punti, l'Umana Reyer Venezia si arrende a Bourg-en-Bresse contro la capolista del gruppo A di Eurocup. I francesi, trascinati dai 24 di Floyd, e già vittoriosi nel match d'andata (79-73), si ripetono tra le mura amiche con il punteggio di 86-79. Per la formazione veneta, al quinto stop in undici incontri stagionali nella competizione continentale, si tratta del secondo ko consecutivo dopo quello subito in campionato pochi giorni fa dalla Virtus Bologna.