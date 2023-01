Basket, Eurocup: Brescia e Trento ko, non bastano Odiase e Atkins

BRESCIA - L'Ulm sbanca Brescia con un netto 85-72 ed aggancia Venezia al quarto posto del gruppo A di Eurocup. Chiuso in vantaggio il primo quarto sul 18-15 e mantenuto il +3 all'intervallo in virtù del parziale di 21-21, la Germani - al quarto ko di fila tra campionato e competizioni continentali - crolla nella terza e nell'ultima frazione, chiuse rispettivamente 16-22 e 17-27. Non bastano i 17 punti di Odiase, top scorer Dos Santos con 18 .

Trento ko a Parigi

Nonostante i 16 punti di Atkins, Trento torna da Parigi con il pesante passivo di 86-75, in un match col punteggio mai davvero in discussione. Un'occasione persa per coach Molin, che perde ora terreno dall'ultimo posto disponibile per il passaggio del turno nel gruppo B di Eurocup. Top scorer della sfida Wallace, che giganteggia con 25 punti.