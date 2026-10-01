Tortona sbatte sul ferro: la prima in Europa è senza sorriso

Falsa partenza, rimonta guidata da Hubb e beffa finale

La Baglietto può recriminare per la prima parte di gara dove è apparsa contratta e in balia degli avversari, che si sono portati più volte in vantaggio in doppia cifra: 43-32 al 16’. Già prima del riposo lungo il Derthona ha reagito portandosi a ridosso degli avversari. Ma è dal rientro dagli spogliatoi che si è visto un altro Derthona sul parquet, determinato, intenso, preciso, attento, voglioso di dire la sua. Così Pecchia e compagni hanno sovvertito l’inerzia con un parziale di 0-12 che porta chiara la firma di Hubb autore di due triple d’autore, e che ha permesso loro di andare in vantaggio e di tentare l’allungo: 55-60. I lettoni hanno sbandato, ma sono stati bravi a rimettersi in carreggiata. Hanno ripreso in mano l’inerzia, e sembravano aver chiuso il match con Shungu a 50” dalla sirena finale: 84-79. La Baglietto non si è arresa, e con lucidità dopo il timeout di coach Fioretti ha avuto la forza di impattare con la tripla di Alibegovic e poi con Gorham, il migliore dei tortonesi tanto da siglare una doppia-doppia (12 punti e 11 rimbalzi). A mettere ko definitivamente il Derthona ci ha pensato il solito Shungu, di gran lunga ieri sera il migliore sul parquet. Nonostante la sconfitta la Baglietto ha messo in mostra enormi passi in avanti sotto ai tabelloni anche grazie all’inserimento sempre più convincente di Alibegovic. Dopo un avvio morbido, la prestazione a rimbalzo dei piemontesi è stata esemplare. A testimoniarlo gli otto rimbalzi catturati in più degli avversari e i tredici totali in attacco. «In partenza la difesa ha lavorato male - spiega il tecnico tortonese, Mario Fioretti -. Per quel motivo siamo stati costretti quasi sempre a inseguire. Siamo riusciti a equilibrare una gara che si era messa male e che si è decisa per un tiro. Un peccato perché nel finale a volte siamo andati fuori giri. Ma sono cose che possono succedere quanto si parte male, fai lo sforzo di rientrare in partita e poi nel momento decisivo non riesci a portare a casa la vittoria».

Riga-Tortona 86-84

RIGA ZELLI Shungu 23 (6-9 3-5), Sulcs 9 (3-4 1-2), Tkachenko 6 (2-6 da tre), Wahl 18 (5-9 2-3), Johnson 12 (2-4 2-3); Perkins 5 (0-5 0-2), Kikusts, Varnas 10 (1-4 1-4), Talcis (0-1), Berzins 3 (0-1 1-4); ne Feierbergs. All. Kondratavicius

BAGLIETTO TORTONA Hubb 16 (1-3 4-7), Maddox 10 (2-4 0-3), Jallow 8 (4-7 0-1), Gorham 12 (3-7 2-3), Olejniczak 14 (6-7); Pecchia 1 (0-1 da tre), Alibegovic 8 (2-5 1-4), Bortolani 10 (2-3 2-5), Gazzotti, Durham 5 (1-4 1-1); ne Zumstein. All. Fioretti

ARBITRI Pitsilkas, Vyklicky, Lepetic

NOTE Parziali: 31-21, 50-46, 63-62; da 2 R 17-37, T 21-42; da 3 R 12-29, T 10-25; tiri liberi R 16-21; T 12-18; rimbalzi R 37, T 45; assist R 16, T 17; palle perse R 6; T 9; palle rec R 5, T 5; falli tecnici Fioretti 19’17”