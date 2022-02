Eurolega, Milano vince ancora: Baskonia battutto 89-78

MILANO - Ancora una vittoria in Eurolega per l'Olimpia Milano che bissa il successo di due giorni fa con lo Zalgiris e supera, dominando, al Forum il Baskonia per 89-78. Melli, Hall e Hines firmano subito +11 Milano al primo quarto, nel secondo la forbice aumenta con Daniels e Bentil che si iscrivono al tabellino e il punteggio arriva sul 40-25. all'intervallo. Al ritorno sul parquet i ragazzi di Messina piazzano il parziale che li porta al massimo vantaggio, sul +27, con la luce del Chacho Rodriguez (saranno 14 a fine gara con 4 triple); Costello prova a ricucire lo strappo ma prima degli ultimi 10 il tabellone registra 66-48 per i padroni di casa. Garbage time nell'ultimo quarto con una nuova fuga meneghina ricucita ancora da Costello (top scorer con 23 punti). Doppia doppia per Melli che chiude con 13 punti e 11 rimbalzi.