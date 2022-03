Eurolega ha deciso: Final Four 2022 a Belgrado, è ufficiale

BELGRADO (Serbia) - Le Final Four di Eurolega 2022 si giocheranno alla Stark Arena di Belgrado, Serbia Eurolega ha comunicato ufficialmente questo cambio non solo di sede (era prevista a Berlino) ma anche di date perché si giocherà giovedì 19 le semifinali e sabato 21 maggio, per la prima volta, la finale. Questa la motivazione che ha spinto Eurolega al cambio: "Le misure sanitarie della Germania, se prolungate, non permetterebbero a un gran numero di tifosi di assistere alle Final Four e potrebbero addirittura impedire la partecipazione di alcuni atleti”. L'ultima volta che le Final Four si giocarono a Belgrado era il 2018 e vinse il Real Madrid di Luka Doncic contro il Fenerbahce di Nik Melli. Intanto si attende il 21 marzo, data nella quale Eurolega prenderà una decisione finale in merito alla partecipazione di Cska Mosca, Zenit San Pietroburgo ed Unics Kazan dopo queste hanno ottenuto una "pausa" per via del conflitto Russia-Ucraina.