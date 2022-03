Eurolega, Melli e Hall non bastano: il Real batte l'Olimpia 92-88

MADRID (Spagna) - Milano cade al WiZink Center. Niente impresa per l'Olimpia nella 29esima giornata di Eurolega, col quintetto di coach Messina che esce sconfitto dalla trasferta sul parquet del Real Madrid, arrendendosi soltanto al supplementare per 92-88 (25-16, 41-41, 64-64, 81-81 i parziali). Per l'AX Armani Exchange settima sconfitta stagionale su 23 gare, la seconda nelle ultime tre uscite: non bastano Hall e Melli, autori rispettivamente di 21 e 18 punti, con Milano che manca la chance di conquistare il secondo posto solitario in classifica, restando alle spalle della capolista Barcellona e degli stessi blancos. Prossimo impegno il 18 marzo: al Forum arriva il Bayern Monaco di coach Trinchieri.