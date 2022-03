Basket, esclusi club russi da Eurolega e Eurocup: Milano è ai playoff

MILANO - Il comitato esecutivo dell'ECA ha deciso di escludere la partecipazione delle squadre russe dall'Eurolega (Cska Mosca, Unics Kazan, Zenit San Pietroburgo) che dalla EuroCup (Lokomotiv Kuban Krasnodar) per la stagione 2021-22 a causa della guerra scatenata da Putin in Ucraina. Le stesse formazioni erano state sospese circa un mese fa, in attesa degli sviluppi di un conflitto che sembra lungi dal terminare.