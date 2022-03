Milano cede al Maccabi Tel Aviv: secondo ko di fila in Eurolega

TEL AVIV (Israele) - L' Armani Exchange Milano incappa nella seconda sconfitta consecutiva in Eurolega , cedendo 75-58 sul campo del Maccabi Tel Aviv . la squadra di Messina, già qualificata al prossimo turno dopo l' esclusione dei team russi, soccombe sotto i colpi di Reynolds e dell'ex Nunnelly (autori di 14 punti ciascuno) e, seppur non perdendo terreno dal secondo posto visto il contemporaneo ko del Real Madrid contro l'Efes, vede proprio i turchi (prossimi avversari dell'Olimpia) avvicinarsi pericolosamente alla terza posizione. Non bastano a Rodriguez e compagni gli 11 punti di Hall e i 10 punti + 12 rimbalzi di Melli .

Colpo Maccabi, l'Olimpia cede 75-58

Nel primo quarto la squadra di Messina risponde al 4-0 iniziale degli israeliani e grazie ai canestri di Daniels e Melli va in vantaggio sul 9-8. L'attacco di Tel Aviv guidato da Williams e dall'ex Nunnelly è però incontenibile e il Maccabi piazza un parziale di 15-2, chiudendo i primi 10' in vantaggio 23-11. Nel secondo quarto è ancora il Maccabi a tenere le redini del match, con l'ex Reggio Emilia Reynolds che con una schiacciata clamorosa firma il massimo vantaggio sul 31-16. Spalle al muro, Milano trova però una gran reazione e grazie ai canestri di Hall, compresa l'ultima tripla del quarto, chiude il primo tempo in svantaggio solo di tre sul 40-37. Il terzo quarto si apre però con un nuovo filotto di Tel Aviv, che grazie a Evans e Thomas si affaccia agli ultimi 10' sul +10 nonostante i canestri di Melli e Shields che provano a tenere in partita l'Olimpia. . I primi possessi degli ultimi 10' mettono in ghiaccio la partita per gli israeliani: due palle perse di Rodriguez e i canestri di Ziv rendono il divario ormai insormontabile, con Nunnelly e compagni che chiudono il match 75-58. Vittoria importante per il Maccabi, che dopo l'esclusione delle squadre russe può concretamente sognare un posto ai playoff che manca ormai da otto anni.