Milano ritrova il successo in Eurolega: super rimonta sull'Efes

ISTANBUL (Turchia) - E' una super Milano quella che torna a vincere nel 32° turno di Eurolega passando in rimonta sul parquet dell'Efes per 77-83. Dopo i ko con Real e Maccabi arriva una grande vittoria di squadra per gli uomini di Messina che ritrovano il sorriso in terra turca grazie ad un secondo tempo pazzesco chiuso con un parziale di 26-47 a dimostrazione della compattezza del gruppo squadre meneghino. I padroni di casa partono però fortissimi chedopo un parziale di 8-0 in apertura, chiudono la prima frazione sul 30-21. I turchi sono in serata e con Micic e Moerman (27 punti il primo, 16 e 9 rimbalzi il secondo) fuggono, allungando all'intervallo sul +15 (51-36), ma al ritorno sul parquet cambia la musica. L'Olimpia alza la difesa, inizia a trovare la soluzione dalla distanza con Rodriguez prima e Datome poi; girano anche Melli ed Hines e nell'ultimo minuto rimette tutto in equilibrio, sul 60-60, con la tripla di Ricci passando anche avanti con altri due punti di Hines (61-62). Negli utlimi dieci è testa a testa, ma negli ultimi 3' salgono in cattedra Shields e Melli che regalano il successo a Milano. Ataman interrompe il momento positivo, Messina ritrova il sorriso al termine di una settimana da incubo.