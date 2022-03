Eurolega, Milano inciampa col Monaco: decisivo l'ex James con 19 punti

MILANO - L' Armani Exchange Milano cede sotto i colpi dell'ex Mike James e viene sconfitta 72-63 dal Monaco al Mediolanum Forum nella penultima gara della stagione regolare di Eurolega : già sicura dell'accesso al playoff, la squadra di coach Messina gioca un buon primo tempo ma il parziale di 20-6 dei monegaschi nel terzo quarto sancisce un divario che nell'ultimo periodo Datome e compagni non riescono a recuperare: non bastano i 22 punti di Shields , unico giocatore meneghino in doppia cifra: l'Olimpia perde l'occasione di raggiuyngere i greci dell'Olympiacos al secondo posto in classifica e dà appuntamento ai playoff al pubblico del Mediolanum Forum: l'ultima partita della stagione regolare dei milanesi sarà infatti in trasferta contro il Lyon-Villeurbanne .

Privo di Melli infortunato e con Mitoglou fuori dai giochi per la sua positività all'antidoping in settimana, Messina dà fiducia nel quintetto iniziale a Bentil sotto canestro assieme ad Hines: è proprio il pivot ghanese a trascinare l'Olimpia nel primo quarto, dove grazie anche ai suoi 8 punti Milano va in vantaggio 17-16. L'ex di giornata James come sempre "diesel" inizia a carburare nel secondo quarto, dove tiene Monaco in partita con 10 punti. Anche Shields non è però da meno e coi suoi 6 punti nel finale consente ai milanesi di andare al riposo lungo in vantaggio 37-31. Nel terzo quarto ha però più energia la squadra di Obradovic, che grazie alla tripla di Lee trova il pari sul 42-42 con 3' da giocare e poi allunga sul +8 e si affaccia all'ultimo periodo in vantaggio 51-43. Milano però non ci sta e nonostante un James scatenato riduce il gap fino al -5 con 5' da giocare. Monaco però resiste e vola a +10 con una gran schiacciata di Hall e una tripla ancora di James: è lo strappo decisivo, Milano non rientra più nel match e Obradovic può festeggiare una preziosa vittoria in chiave post-season: decisivi i 19 punti di James.