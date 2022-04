Il Cska Mosca sfida Eurolega? Ecco il progetto "Superlega" di Vatutin

MOSCA (Russia) - Eurolega rischia di avere una rivale? Questo è quello che dall Russia si vorrebbe far credere con promotore di questa "Superlega" il presidente del Cska Mosca Andrei Vatutin. Il quotidiano russo Kurir riporta che il patron dei campioni in carica russi vorrebbe orchestrare una nuova competizione europea coinvolgendo 18 squadre praticamente solo dell'Est Europa. Non una coincidenza che questo progetto sia emerso dopo le dichiarazioni del Ceo di ECA Jordi Bertomeu sulla difficoltà di rivedere le compagini russe competere in Eurolega (ed Eurocup) la prossima stagione.