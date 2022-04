Eurolega, Milano piega l'Efes in gara 2: Shields show e serie in parità

MILANO - Tutto in parità nella serie dei quarti dei playoff di Eurolega tra l'Olimpia Milano e l'Efes. Dopo il ko in terra turca, la formazione di Messina risponde subito al Forum e passa contro la formazione di Ataman nonostante la sfortuna: dopo gli infortuni di Melli e Datome arrivano infatti anche quelli di Delaney e Rodriguez. Chiude avanti di 2 i primi 10' la formazione di casa grazie ad un super Chacho Rodriguez, autentico trascinatore con 11 punti. Le due squadre restano a contatto fino al break turco di 8-0 che vale il sorpasso e il +6 ridimensionato da Tarczewski e annullato sulla sirena dell'intervallo da Shields, primi due punti della serata: si va negli spogliatoi sul 33-33. Al ritorno sul parquet arriva subito il break meneghino targato ovviamente Shields (9 punti su 9 sono i suoi in apertura di quarto) e Milano va sul +7. Si attiva nuovamente il Chacho e i padroni di casa scappano anche in doppia cifra (+10), ma Micic (18 punti) non ci sta e riduce immediatamente la forbice con il punteggio che prima degli ultimi dieci si fissa sul 53-52. Il quarto quarto si gioca colpo su colpo, purtroppo Milano perde Rodriguez (17 punti e 5 assist) per infortunio: Larkin (19 a referto) scalda i turchi, gli uomini di Messina rispondono con il cuore e con Shields (saranno 21 in totale) che a 48" dalla fine fissa il punteggio sul 69-66 Milano. L'ala statuintense è indemoniata e con un fallo e canestro, dopo una super stoppata di Hines, chiude definitivamente l'incontro con il tabellone che registra il 73-66 finale. La serie ora torna in Turchia, Milano spera che i due ko di serata siano meno gravi del previsto.