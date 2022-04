Eurolega, Messina si prepara all'Efes: "Partita difficile, ma ci proveremo"

ISTANBUL (Turchia) - L'Olimpia Milano di coach Ettore Messina si appresta a giocare Gara 3 e 4 martedì e giovedì alla Sinan Erdem Arena di Istanbul contro l'Anadolu Efes con l'obiettio di provare a prolungare la serie ora sull'1-1. Con Trey Kell, Malcolm Delaney, Nicolò Melli in infermeria e Sergio Rodriguez che proverà a stringere i denti il coach ha presentato così la sfida: "La nostra situazione è nota a tutti. Proveremo in extremis a capire se, tra i giocatori infortunati, Sergio Rodriguez potrà darci qualche minuto. Per il resto quello che possiamo fare è tentare di controllare i rimbalzi e svolgere il miglior lavoro possibile sui loro grandi tiratori, consci che si tratta di una partita realisticamente estremamente difficile".