Olimpia Milano ko in Eurolega: l'Anadolu Efes vince e si porta sul 2-1

ISTANBUL (Turchia) - Non bastano all 'Armani Exchange Milano i 15 rimbalzi offensivi di squadra e i 16 punti di Hall : gara tre dei playoff di Eurolega , la prima giocata ad Istanbul, va all' Anadolu Efes , che vince 77-65 e si porta 2-1 nella serie: un successo che permette ad Ataman di giocarsi il primo match ball per accedere alle Final Four già nella prossima sfida nella capitale turca, in programma il 28 aprile. Sono i 20 punti di Micic e i 19 di Pleiss a trascinare la squadra di Ataman al successo.

Milano ko in gara 3: l'Efes vince 77-65

La serie fra l'Olimpia e l'Efes si sposta ad Istanbul, dopo l'1-1 scaturito nelle due partite di Milano: Messina si presenta in Turchia senza gli infortunati Melli e Delaney, ma recupera Datome e Rodriguez. Ataman invece col roster al completo e forte del successo esterno nel primo match del Mediolanum Forum cerca il colpo per potersi giocare il match ball in casa nella prossima sfida. Il primo quarto di una ribollente Sinan Erdem Sports Hall vede protagonisti Micic e Pleiss, che consentono ai padroni di casa di volare a +8 (25-17) nonostante gli 0 punti in tabellino della star Larkin. Nei secondi 10' Milano va sotto anche di 12, ma le giocate di Bentil e Grant tengono in partita la squadra di Messina, che piazza un 6-0 di parziale e va al riposo lungo sotto di sette sul 42-35. Milano continua a procurarsi buoni tiri ma a non segnarli, Bryant riporta l'Anadolu a +10. Hall e Rodriguez regalano nuovamente all'Olimpia il -5, ma Larkin entra nel match con una tripla siderale che spinge ancora dietro i meneghini. L'ingresso di Tarczewski dà più solidità alla squadra di Messina, che arriva fino al -1 e si affaccia all'ultimo quarto in svantaggio solo di tre sul 59-56. Shields firma in avvio il -1, Hines di tabella regala il primo vantaggio a Milano. Micic da tre risveglia l'Efes, Hall risponde prontamente dalla linea dopo tre rimbalzi offensivi consecutivi conquistati dai lunghi milanesi. Pleiss con cinque punti di fila riporta avanti Ataman, che ringrazia due grandi giocate di Larkin e Micic e ritorna a +9: è il parziale decisivo del match, con Milano che non trova più le energie per rimontare nuovamente il passivo: 77-65 il risultato finale.

EFES: Larkin 16, Micic 20, Moerman 8, Pleiss 19, Bryant 4, Beaubois, Singleton 3, Gazi, Tuncer 3, Anderson 2, Petrusev 0, Dunston 4.

OLIMPIA: Grant 11, Rodriguez 9, Tarczewski 4, Shields 9, Hines 6, Datome 0, Hall 16, Ricci 2, Biligha 0, Baldasso 0, Daniels 0, Bentil 8.