Milano ko in gara 4: l'Anadolu Efes vola alle Final Four di Eurolega

ISTANBUL (Turchia) - Niente da fare per l' Armani Exchange Milano : alle Final Four di Eurolega ci andrà l' Anadolu Efes di coach Ataman, campione in carica della competizione, che grazie al 75-70 in gara 4 chiude la serie sul 3-1 e stacca il pass per le finali in programma a Belgrado: sono i 25 punti di Pleiss e i 20 di Micic a trascinare i turchi al successo. A Milano non bastano i 21 punti di Datome e la solita prova monstre di Hines a rimbalzo.

Milano, addio Final Four: l'Efes vince 75-70 e chiude la serie

Un incontenibile Pleiss guida i turchi con 10 punti al parziale iniziale di 16-4, con Milano che fa 0/6 da tre nei primi 6 minuti: i canestri di Shields e Ricci tengono però viva l'Olimpia, che chiude il primo quarto sotto di 8 sul 19-11. In apertura di secondo periodo Rodriguez e Tarczewski regalano alla squadra di Messina il -3, ma Tuncer e Micic riportano l'Efes a +8. Milano va in bonus con più di 5' da giocare, ma l'attacco turco si spegne e le giocate di Hall e Hines spingono nuovamente l'Olimpia a -2 sul 34-32. Datome da tre firma il primo sorpasso italiano, con i meneghini che tengono il punto di vantaggio fino alla fine del primo tempo, che finisce 43-42. L'Efes torna però in campo con un altro piglio, e Pleiss e Micic firmano un fulmineo 5-0 che costringe Messina al time out. Bentil riacciuffa il -1 da tre, ma Byant, Micic e Pleiss rispondono subito con la stessa moneta e sanciscono il nuovo +8 Efes, distanza che i turchi mantengono fino a 2' dal termine del quarto, quando raggiungono la doppia cifra di vantaggio sul 62-52. Shields riporta i suoi a -7 da tre, Rodriguez piazza il 6-0 di parziale ancora dalla lunga per il -4: le due squadre si affacciano all'ultimo periodo con i turchi avanti 62-58. Datome da tre in avvio per il -1, Shields firma il nuovo sorpasso dell'Olimpia e Ricci allunga a +4. Rodriguez risponde a Larkin dalla lunetta, Pleiss e Micic impattano sul 68-68 con 3' da giocare. Dopo tanti errori dall'una e dall'altra parte, Singleton riporta a +3 l'Efes con due viaggi in lunetta di fila. Hall sbaglia in penetrazione, Larkin tira corta la tripla così come Shields. A 11'' Larkin va in lunetta, fa 2/2 e chiude i giochi: l'Anadolu Efes batte l'Olimpia Milano 75-70 e vola alle Final Four.

EFES: Larkin 8, Micic 20, Pleiss 25, Anderson 5, Tuncer 2, Singleton 3, Bryant 6, Moerman 4, Dunston 2, Beaubois 0, Gazi 0, Petrusev 0.

MILANO: Rodriguez 7, Ricci 5, Hall, Shields 8, Datome 21, Tarczewski 4, Hines 10, Bentil 6, Grant 0, Biligha 0, Baldasso 0, Daniels 0.