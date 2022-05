Eurolega, l'Efes è campione d'Europa: battuto il Real Madrid

BELGRADO (Serbia) - Apoteosi Anadolu Efes alla Stark Arena di Belgrado . I turchi di Ergin Ataman si laureano campioni d'Europa per il secondo anno consecutivo e centrano un clamoroso back-to-back . I turchi, trascinati da Vasilije Micic e Tibor Pleiss , si confermano la squadra più forte d'Europa e superano un mai domo Real Madrid . Finisce 58-57 una partita non bella dal punto di vista tecnico ma intensa e combattuta. i ' Blancos ' di Pablo Laso mancano l'appuntamento con la ' undecima ' Coppa dei campioni; Ergin Ataman diventa invece il primo allenatore a vincere l'Eurolega in due edizioni consecutive: non accadeva dal biennio 2004-2005, con la doppietta del Maccabi Tel-Aviv firmata Pini Gershon in panchina.

Trionfo turco firmato Pleiss

Un'autenica battaglia, quella che va in scena a Belgrado. Il match vive all'insegna dell'equilibrio: lo dimostra il solo punto di vantaggio per gli uomini di Pablo Laso dopo il primo quarto (15-14) e il 19-15 del secondo, che fissano il punteggio sul 34-29 per il Real Madrid al tramonto del primo tempo. Ripresa dominata dalla tensione e dalla posta in palio: 19 punti complessivi messi a segno, di cui 11 in favore dell'Anadolu che si presenta agli ultimi 10 minuti dal sogno di un trionfo-bis in svantaggio di un solo possesso (42-40). Il miniparziale decisivo porta la firma di un protagonista inatteso, il centro tedesco Tibor Pleiss, che regala il vantaggio all'Efes e firma anche l'ultimo canestro dei suoi. L'intramontabile Sergio Llull tiene accesa la flebile speranza per il Real ma la feroce lotta a rimbalzo sulla tripla sbagliata da Larkin occupa tutti gli ultimi istanti di gara: finisce 58-57, con l'apoteosi turca alla Stark Arena. L'Anadolu si conferma campione grazie alle prestazioni monstre di Vasilije Micic, Tibor Pleiss e Shane Larkin, che insieme realizzano 52 dei 58 punti di squadra: sono 23 per il serbo, 19 per il tedesco e 10 per il turco, mentre gli altri 6 li mettono a referto Singleton (4) e Dunston (2). Sfuma il sogno dell'undecima per il Real Madrid che paga l'imprecisione dall'arco (appena 6/33) e chiude con un solo giocatore in doppia cifra: Walter Tavares, doppia doppia per lui con 14 punti e 11 rimbalzi. Nella finale per il terzo-quarto posto, successo del Barcellona che batte 84-74 l'Olympiacos e strappa il terzo posto ai greci.