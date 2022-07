Polonara è ufficialmente un giocatore dell'Efes campione d'Europa

ISTANBUL (Turchia) - Achille Polonara è ufficialmente un giocatore dell'Anadolu Efes. Il club turco reduce dal back-to-back alle Final Four di Eurolega ha comunicato l'ingaggio dell'ex Dinamo Sassari che ha firmato un contratto da 1+1. Polonara è stato per settimana l'obiettivo principale del mercato Virtus Bologna ma questioni di campo hanno portato l'ala della Nazionale a scegliere la corazzata di coach Ergin Ataman: infatti Achille andrà a prendere il posto in quintetto del partente Adrien Moerman. Nella scorsa stagione Polonara ha viaggiato a 9,95 punti, 5,7 rimbalzi e 1,95 assist in 25' di utilizzo con il Fenerbahce vincendo anche il titolo nazionale (il suo 2° carriera dopo quello vinto con il Baskonia nella bolla di Valencia nel 2020).