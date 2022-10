Eurolega, Milano batte in volata l'Asvel con super Baron

LIONE (Francia) - L'Olimpia Milano inizia la sua campagna di Eurolega vincendo per 69-62 sul campo dell'Asvel Villeurbane. Protagonista della partita Billy Baron autore di 18 punti con 4/4 da 3 oltre al solito Nicolò Melli (16 punti). Milano parte piano dominata dall'energia dei padroni di casa che dopo 7' sono comandano 20-5. I ragazzi di Messina prendono le misure ed entrando in partita alla distanza, nella terza frazione i biancorossi annullano l'attacco francese e chiudono avanti 56-54 negli ultimi 10'. La partita cala di livello, si fatica a segnare con l'Asvel che comanda 62-61 a 1'53" quando arriva la reazione dell'Olimpia: tripla di Baron, recupero di Melli e tripla di Pangos per il 67-62 a 53". I padroni di casa non ne hanno più e Hines manda i titoli di coda.