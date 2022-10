Eurolega, Virtus Bologna ritorno amaro: il Monaco passa 66-83 al PalaDozza

Primo quarto in equilibrio, poi il buio

Eppure non era iniziata male per le V-Nere, che avevano chiuso in parità (18-18) il primo quarto. E' però nel cuore del match la differenza tra il Monaco e i felsinei: Il secondo quarto si chiude 22-16, il terzo quarto addirittura 23-11 per l'allungo dei transalpini, che si possono permettere di soccombere 21-20 nel parziale dell'ultimo quarto. Il miglior realizzatore è l'americano James con ben 26 punti, seguito dai compagni di squadra Diallo, 15, e Okobo, 13. Mickey con 11 punti il migliore di Bologna.