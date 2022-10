Eurolega: Teodosic illumina, impresa della Virtus Bologna col Bayern

BOLOGNA - La Virtus Bologna torna al successo in Eurolega a distanza di 15 anni dall'ultima volta, quando l'allora VidiVici - il 29 novembre 2007 - sconfisse 101-91 l'Olimpia Lubjana: a farne le spese, stavolta, è il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri, battuto 66-63 in un PalaDozza infuocato. Decisivo per le V nere il rientro di Teodosic che, con 9 punti e 3 assist in appena 14', cambia il volto della squadra. La formazione bavarese, invece, nonostante una bassa percentuale realizzativa, resta in partita fino alla sirena, sfiorando in extremis il clamoroso aggancio con i tiri da tre di Lucic ed Hunter, entrambi fuori canestro. Top scorer Weiler-Babb con 16 punti, per la Virtus primeggia Lundberg con 13. Martedì prossimo gli emiliani voleranno a Kaunas per la sfida contro lo Zalgiris.