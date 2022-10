Eurolega, Milano cade all'overtime: l'Alba Berlino passa 74-80

MILANO - Primo ko in Eurolega per l'Olimpia Milano di Ettore Messina che cade al Forum contro l'Alba Berlino nella seconda giornata della competizione. Inizio in salita per i padroni di casa che vedono i tedeschi scappare nel primo quarto con un break di 6-17 che vale il +14 alla prima sirena. I meneghini non ci stanno e prima dell'intervallo lungo riescono a ricucire fino al -8 di fine primo tempo sul 30-38. Al ritorno sul parquet, gli ospiti riescono nuovamente ad allargare la forbice, ma questa volta Milano risponde e riesce ad avvicinarsi anche ad un solo possesso pieno di distanza. Sembra la svolta, ma prima dell'inizio ultimo quarto, l'Alba torna a +9. Tutto chiuso? Nemmeno per sogno. Pangos (top scorer con 15 punti) suona la carica e a 32" dalla fine è perfetta parità: l'Alba non sfrutta il possesso, dall'altra parte è Melli ad avere il tiro della vittoria ma nonva e si vola all'overtime. Nei 5' extra l'equilibrio resiste fino all'ultimo minuto, quando Blatt (Mvp del match con 13 punti e 9 assist) decide di archviare il match con due triple consecutive (una sulla sirena) che segnano sul tabellone il 74-80 finale.