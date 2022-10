Bella vittoria per l'Olimpia Milano nella terza giornata di Eurolega. La squadra guidata da Messina si è imposta sul parquet del Partizan Belgrado 80-75. Miglior realizzatore per l'EA7 Shields, con 25 punti. Sconfitta invece per la Segafredo Bologna, che è andata ko sul parquet dello Zalgiris Kaunas: la Virtus infatti si è arresa ai lituani per 68-65 nonostante i 15 punti di Weems, top-scorer della serata.