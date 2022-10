Eurolega, Milano all'ultimo respiro: Bayern ko. La Virtus crolla a Belgrado

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Vittoria all'ultimo respiro per una super Olimpia Milano che passa sul difficile parquet di Monaco di Baviera. Una tripla di Baron e due clamorosi errori dai liberi di Weiler-Babb permettono a Messina di vincere il derby tutto italiano contro Andrea Trinchieri. Un Bayern che riesce a stare avanti per tutto il match subendo però il solito rientro dell'Armani, marchio di fabbrica di questo periodo stagionale. Una rimonta targata Melli, autore di 17 punti, anche se nel finale il merito se lo prende tutto lo statuintense che realizza dall'arco i tre punti del sorpasso decisivo. Ai bavaresi non basta un grande Winston da 20 punti, gli errori in lunetta a 2" dall'ultima sirena sono una condanna. 81-83 il punteggio finale.

La Virtus Bologna crolla a Belgrado contro il Partizan

Non c'è storia invece per la Virtus Bologna che affonda a Belgrado contro il Partizan per 90-62. Dominio assoluto per gli uomini di Obradovic che prendono il largo nel primo quarto per poi mantenere il vantaggio ed aumentarlo fino al +28 finale che condanna gli uomini di Scariolo alla seconda sconfitta nella competizione. Top scorer Nunnally che chiude con 20 punti, il migliore degli emiliani è Bako con 11.