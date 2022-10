Basket Eurolega, colpo Virtus Bologna: battuto il Real Madrid!

MADRID (Spagna) - La Virtus Bologna strappa un grande referto rosa al Wizink Center di Madrid battendo il Real grazie 95-92 ad una superba prova di squadra guidata dai 17 punti di Iffe Lundberg e dalla freddezza di Milos Teodosic. La Virtus resiste bene alle fiammate di Hezonja (13 punti) nel 1° tempo, rimonta dal -10 e al riposo lungo insegue sotto 45-40 con 10 punti di Bako. Nel 3° quarto le V-Nere alzano il ritmo e riescono a fare male ai Blancos arrivando anche sul +8 prima di entrare nell'ultima frazione avanti 68-64 (27-19 il parziale del 3° quarto in favore dei ragazzi di Scariolo). L'inizio di 4° periodo è tutto bianconero: break di 14-2 per il massimo vantaggio sul +15 (82-67) a 6'43" dalla sirena finale. I padroni di casa ci mettono l'orgoglio e dal -12 riescono ad arrivare sul -4 (87-83) a 2'15" dalla conclusione. La Virtus non riesce a segnare ma Llull la grazia sbagliando la tripla del possibile -1 ad 80" e Teodosic manda i titoli di coda con il canestro del +6 a 60".