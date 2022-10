Eurolega, Milano dura un quarto e affonda a Barcellona

BARCELLONA (Spagna) - Secondo ko in Eurolega per Milano che affonda nel 5° turno sul campo del Barcellona. Pesante sconfitta per Messina con i suoi uomini che durano solo un quarto contro la formazione di Jakisevicius. Tobey da una parte, Davis dall'altra e alla prima sirena è perfetta parità sul 21-21. Equilibrio destinato a durare poco con i padroni di casa che nei secondi 10' diventano padroni del campo firmando un parziale di 22-8 che manda i catalani all'intervallo lungo sul 43-29. Al ritorno sul parquet gli spagnoli amminsitrano il vantaggio grazie ad un solido Satoransky e aumentano la forbice sul +20 al suono della penultima sirena. Nell'ultimo quarto i meneghini riescono leggermente a ridurre il distacco, ma termina 74-56: top scorer Davis con 18 punti, la sua prestazione non basta all'Olimpia che viene agganciata in classifica proprio dai blaugrana.