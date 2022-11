Basket, Eurolega: l'Olimpia crolla contro il Real Madrid dell'ex Rodriguez

MILANO - È un ritorno amaro quello di Sergio Rodriguez al Forum di Milano, celebrato come una leggenda dell'Olimpia da società e pubblico con cadeaux e 2' di scroscianti applausi: il Real Madrid infligge la seconda sconfitta 'spagnola' consecutiva in Eurolega (77-83) dopo quella di Barcellona e all'orizzonte aleggia lo spettro del derby italiano con la Virtus Bologna che potrebbe far tornare Milano (3-3) ad un record negativo dopo oltre quasi tre anni. Milano viene spazzata via a rimbalzo da Tavares e compagni (40-24) e non riesce a contenere la premiata ditta slava: Musa (25) ed Hezonja (15) sono puro veleno e la difesa dell'EA7 - trasformata in croce da delizia da una stagione con l'altra - non ha in serbo alcun antidoto. L'illusione per Milano dura un tempo (50-47), ovvero fino a quando Pangos (21) e Mitrou-Long (11) sono infallibili dall'arco (12/15 di squadra): nella ripresa la vena offensiva si spegne e una serie infinita di tiri aperti (3/16 da tre) diventano una sentenza di sconfitta (63-77), nonostante la reazione finale (75-80) che rende solo meno pesante il ko.