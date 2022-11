Alla Virtus Bologna il derby di Eurolega, battuta Milano al Forum

MILANO - Torna a giocarsi super derby tutto italiano in Eurolega e al Forum di Milano è spettacolo tra l'Olimpia e la Virtus Bologna, protagonista della bagarre Scudetto in Serie A e ora avversarie anche nella massima competizione europea. Parte forte la compagine di casa trascinata da un Melli indemoniato e Mitrou-Long. 23-12 alla prima sirena, ma le V Nere non si scompongono e tornate sul parquet piazzano subito un parziale di 11-1 targato Mickey che rimette tutto subito in equilibrio. Macina gioco la Virtus e all'intervallo il punteggio è ribaltato sul 35-39. Al ritorno in campo sono le difese e l'imprecisione a farla da padrone con un 3-2 in 7', poi sono i ragazzi di Scariolo a svegliarsi per primi riuscendo ad allungare la forbice sul +12 con Shengelia e Teodosic. Negli ultimi 10' prova la reazione di orgoglio la truppa di Messina, ma Davies e Mitrou-Long non possono nulla per evitare il terzo ko consecutivo in Eurolega. Colpaccio per la Virtus che riprende il suo cammino dopo lo stop di settimana scorsa.