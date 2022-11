Eurolega, Virtus Bologna straripante: Valencia battuta 89-59

BOLOGNA - Una notte magica per la Virtus Bologna che trova il quarto successo in Eurolega, il secondo consecutivo dopo la vittoria nel derby contro Milano, asfaltando davanti al proprio pubblico il Valencia con un sonoro 89-59. Partita mai in discussione con gli uomini di Scariolo piazzano subito un incredibile primo quarto chiudendo sul 24-8. Mickey, Cordinier, Lundberg e Ojeleye (chiuderanno tutti in doppia cifra come primi quattro realizzatori della sfida), insieme ad una difesa arcigna con protagonista Pajola (4 palle recuperate e 1 stoppata), conducono le V Nere che aumentano il proprio gap di quarto in quarto fino al +30 finale che fa partire la festa alla Segafredo Arena.