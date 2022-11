Basket, Eurolega ancora amara per Milano: ko a Kaunas VIDEO

KAUNAS (Lituania) - L'Olimpia Milano perde la quarta partita consecutiva in Eurolega cadendo 71-62 alla Zalgirio Arena di Kaunas contro lo Zalgiris nell'8° round. Partita specchio del momento dei biancorossi allenati da Ettore Messina, una difesa che fa il suo ed un attacco in grande difficoltà come testimoniano i numeri: 23/67 dal campo con 8/31 da 3 con vani i 19 punti del mai domo Naz Mitrou-Long. Milano insegue per tutto l'arco della partita ma grazie alle fiammate dell'ex Brescia è viva arrivando sul -4 (53-49) ma Hall sbaglia la tripla del possibile -1 costringendo poi Mitrou-Long a commettere il 4° fallo personale a 6' dalla conclusione. È il turning-point del match visto che poi i padroni di casa, scampato il pericolo, metteranno con Butkevicius i punti decisivi per riaprire la forbice e vincere la quinta partita stagionale.