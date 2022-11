Eurolega, Milano affonda: ko anche con il Fenerbahce

MILANO - Continua il periodo nera dell'Olimpia Milano che infila il sesto ko consecutivo in Eurolega cadendo al Forum contor il Fenerbahce. Sconfitta che lascia l'Armani all'ultima posto in classifica dopo 10 giornate, festa per i turchi che si confermano in vetta. Parte bene la banda di Messina che chiude il primo quarto sopra di 6 (21-15), allungando nel secondo sul +16 grazie agli ottimi Melli e Mitrou-Long, insieme al nuovo arrivato Luwawu-Cabarrot. I turchi restano a galla con il duo Wilbekin-Jekiri e prima dell'intervallo lungo rientrano sul 37-32. Al ritorno sul parquet del Forum, il Fener è inarrestabile: Hayes, Calathes e Guduric guidano i gialloblù sul +10 che chiude la terza frazione (48-58). Hall e Mitrou-Long sono gli ultimi a mollare, ma il Fenerbahce riesce a mantenere la distanza e chiudere sul 72-82.