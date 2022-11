Eurolega, Lundberg non basta: l'Efes batte la Virtus Bologna

BOLOGNA - Cade ancora la Virtus. Al PalaDozza, nella decima giornata di regular season, le V Nere incassano la seconda battuta d'arresto consecutiva in Eurolega cedendo per 85-80 ai campioni in carica dell'Efes, reduci dal trionfo di martedì scorso al Forum per 80-51 su Milano. Sesta sconfitta stagionale per Bologna, che se la gioca fino all'ultimo grazie a un grande quarto quarto. Gli uomini di Scariolo, però, non riescono cancellare l'amarezza per il ko all'overtime di Atene col Panathinaikos di due giorni fa nonostante le prove di Lundberg (22 punti), Mickey e Ojeleye (15 punti ciascuno). Attesa domenica in campionato dal confronto con Brindisi, sempre al PalaDozza, la Virtus ritroverà l'Eurolega fra una settimana, ospite della Stella Rossa a Belgrado.