Davies non basta all'Olimpia: altro ko in Eurolega contro il Baskonia

VITORIA-GASTEIZ (Spagna) - Crolla ancora l'Olimpia, giunta alla settima sconfitta di fila in Eurolega, l'ottava in undici gare, battuta stavolta alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz dal Baskonia: 78-62 il finale che condanna gli uomini di Messina, già sotto 24-9 nel primo periodo. Davies (23 punti e 12 rimbalzi) e Hall (14 punti) gli unici a salvarsi. L'EA7 Armani proverà a riscattarsi domenica in campionato a Sassari, poi la trasferta di Atene dell'8 dicembre nella tana del Panathinaikos per provare a interrompere la striscia negativa in Eurolega.