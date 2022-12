Eurolega, Jaiteh non basta alla Virtus Bologna: vola la Stella Rossa

BELGRADO (Serbia) - Senza Shengelia, Ojeleye, Abass e Teodosic (quest'ultimo ha scontato la prima delle due giornate di squalifica ricevute a seguito dell'alterco avuto con l'arbitro nel match contro l'Efes), la Virtus Bologna incassa a Belgrado dalla Stella Rossa - che si regala la quarta vittoria di fila con il punteggio di 83-74 - la terza sconfitta consecutiva in Eurolega. Eppure, la sfida era partita bene per i ragazzi di Scariolo, avanti 23-17 al termine dei primi 10'. All'intervallo, però, la formazione serba ribalta il risultato grazie al parziale di 25-18, incrementando ulteriormente il vantaggio nella terza frazione (25-14) e limitando i danni nella quarta (19-16 per gli italiani con 8 punti di Mannion negli ultimi 60 secondi). Top scorer Dobric con 20 punti, nel quintetto emiliano a prendersi la scena è Jaiteh con 15.