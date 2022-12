Eurolega, Mitrou-Long non basta: il Panathinaikos batte l'Olimpia, è l'8° ko di fila

ATENE (Grecia) - Non si interrompe ad Atene contro il Panathinaikos la striscia negativa dell'Olimpia Milano in Eurolega. La squadra di Ettore Messina tocca quota 8 ko di fila perdendo in casa della squadra allenata da Radonjic, che a sua volta porta a 4 il numero dei successi consecutivi nella competizione. Finisce 90-77 dopo un supplementare. Questi i parziali del match: 13-22, 33-42, 52-59, 72-72. La formazione milanese ha condotto per larga parte del match, è stata anche avanti di 15 arrivando vicina alla vittoria, ma ha sbagliato sia in attacco che in difesa nel quarto periodo che si è rivelato fatale (20-13). All'overtime, il Pana mette la freccia (18-5) e chiude in scioltezza grazie soprattutto ai 31 punti di Dwayne Bacon. Tra i lombardi, top scorer è risultato Mitrou-Long con 16.