Eurolega, l'Olympiakos domina Virtus Bologna 117-71

ATENE (Grecia) - Non c'è storia al Round 12 tra Olympiakos e Virtus Bologna con i biancorossi di coach Bartzokas che hanno dominato la contesa dall'inizio alla fine chiudendo 117-71 mandando tutti i giocatori a referto (Vezenkov 19 punti). Padroni di casa subito padroni dell'incontro chiudendo avanti 31-15 alla prima sirena e poi sul 61-35 al riposo lungo con numeri incredibili: 91% da 2 (10/12), 58% da 3 (10/17), 18 assist con Sasha Vezenkov a quota 10 punti. Ad aggravare la situazione in casa Segafredo anche il precoce infortunio al polpaccio a Semi Ojeleye. La partita non ha più niente da dire con l'Olympiakos che arriva a toccare anche il +45 (106-61). Per la Virtus si tratta del 4° ko consecutivo in Eurolega (4-8) e settimana prossima ospiterà l'Alba Berlino che è in striscia negativa da 9 partite consecutive.