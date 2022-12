Prosegue la crisi di Milano in Eurolega. Al Forum l'Olimpia cede per 77-71 al Maccabi Tel Aviv, incassando la nona sconfitta di fila, la decima in 13 gare stagionali. Il quintetto di coach Messina non vince ormai dal 20 ottobre scorso (allora in casa del Bayern) e fin qui ha sempre perso davanti al proprio pubblico. Ma non c'è tempo per piangersi addosso: fra due giorni si torna in campo, appuntamento per giovedì a Belgrado contro la Stella Rossa.