Melli-Baron show, l'Olimpia ribalta Monaco in Eurolega

Out Messina, la rimonta dell'Olimpia

Senza Ettore Messina in panchina - fuori causa per un'influenza, a guidare la squadra c'era Mario Fioretti -, Milano regge il primo quarto prima di essere travolta nel secondo (10-26 di parziale) e andare al riposo sotto di 13. L'EA7 prova a risalire ma senza successo, poi nel finale di terzo periodo Hines si fa espellere con un doppio tecnico ma Baron trova la tripla che vale il -11 a 10 minuti dalla fine. Una fiammata che dà la scossa: le triple consecutive di Melli, Ricci e dello stesso Baron valgono l'aggancio sul 70 pari con meno di due minuti da giocare. Sotto la spinta del Forum, l'Armani mette la freccia e allunga: due liberi di Ricci, altra bomba di Baron (23 punti alla fine per lui) e due su due dalla lunetta anche per Melli, con un break finale di 21-1 che ribalta tutto. Il Forum può finalmente esultare: secondo successo di fila per l'Olimpia (14 punti per Davies e 12 per Hall) che spera di dare una svolta al suo cammino in Eurolega dove, dopo l'impegno contro Varese nel turno di campionato a Santo Stefano, tornerà in campo il 29, sempre al Forum: ospiti gli spagnoli del Valencia.