Eurolega, magnifica Virtus Bologna: colpo a Barcellona!

BARCELLONA (Spagna) - La Virtus Bologna strappa un bellissimo ed importante referto rosa sbancando Barcellona 83-75 al 17° round di Eurolega con 20 punti di Iffe Lundberg, una difesa perfetta ed il solito Milos Teodosic (8 punti e 6 assist) decisivo nei momenti chiave. Ottima partenza della Virtus che prende le redini del match, tocca la doppia cifra di vantaggio fino ad arrivare al +13 (28-15) ad inizio 2° quarto. I catalani entrano in partita e riescono a ricucire il gap e solo una magata sulla sirena di Lundberg consente alla Segafredo si avere un possesso pieno di vantaggio all'intervallo sul 42-39. Il match vive sul filo dell'equilibrio anche nel 3° periodo con le squadre che entrano negli ultimi 10 minuti sul 60-57 in favore dei bianconeri che perdono però per infortunio (spalla destra) Nico Mannion. Il Barcellona non riesce ad esprimere i suo gioco causa una perfetta difesa dei ragazzi di Scariolo che a 6'19" dalla conclusione comandano sul 68-59. Mirotic non completa il gioco da 3 punti (73-70) a 2'57" e Teodosic spara la tripla che di fatto spegne le speranze dei ragazzi di Jasikevicius. Per la Virtus 8ª vittoria stagionale e seconda consecutiva dopo quella in casa contro il Fenerbahce.