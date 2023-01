Eurolega, Milano crolla con l'Olympiakos: ko per 82-66

ATENE (Grecia) - Dopo l'importante successo in campionato contro la Virtus Bologna, arriva la prima delusione del 2023 per Milano che crolla nel 17° turno di Eurolega in trasferta contro l'Olympiakos. Dopo tre successi di fila, la formazione di Messina interrompe il suo cammino di risalita nella classifica affondando contro gli uomini di Bartzokas, al momento leader della lega. I greci provano a scappare subito nel primo quarto, Milano ricuce all'intervallo: Peters e Baron i protagonisti del 44-38 di metà tempo. Al ritorno sul parquet la formazione di Messina inizialmente rosicchia qualche punto, poi il coach meneghino riceve un tecnico per proteste nei confronti delle decisioni arbitrali e i padroni di casa approfittano. Papanikolaou e Walkup riescono a riallungare, chiudendo con un tremendo parziale di 15-6 che porta al vantaggio di +15. Negli ultimi 10' Sloukas conduce le operazioni e l'Olympiakos amministra portando a casa un comodo successo. Troppi errori per gli opsiti che pagano l'alta percentuale di errore al tiro.