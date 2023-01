Eurolega, la Virtus Bologna resiste al Panathinaikos e vince 74-64

BOLOGNA - Prova di forza della Virtus Bologna che al 20° round di Eurolega batte il Panathinaikos di personalità e tiene in vita la lotta Playoffs. I ragazzi di Scariolo, guidati dai 16 punti e 7 rimbalzi di Toko Shengelia, hanno battuto i Greens 74-64 in match che hanno condotto per 35' prima di farsi recuperare e poi dominare il finale. Infatti la Segafredo va al riposo lungo avanti 43-30 in controllo delle operazione mai i greci non demordono e non solo rientrano ma prendono la leadership della partita sul 57-55 a 7' dalla conclusione. Da quel momento i padroni di casa cambiano marcia piazzando un break di 14-0 chiuso da Cordinier per il 69-57 a 98" dalla sirena finale. Successo doppiamente importante per le V-Nere che vincono, ribaltano lo scontro diretto con il Panathinaikos e salgono 9-11.