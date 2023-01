Eurolega, Milano si arrende all'Asvel: non basta un super Davies

MILANO - Niente da fare per Milano che nel 20° turno di Eurolega si arrende all'Asvel Lyon per 73-79 al termine di una gara combattuta che l'Armani non riesce a portare a casa, complicando così il cammino in Europa. Quarto ko consecutivo per Milano che non ha ancora vinto nel 2023: i playoff ormai appaiono un miraggio, distanti 5 vittorie con 14 gare. Parte male la squadra di casa che riesce però a restare a contatto con la formazione transalpina chiudendo il primo tempo sul 37-42. Brandon Davies segna 26 punti, Luwawu-Cabarrot chiude a referto con 16, ma sono dati che non bastano ai meneghini per ribaltare il match in proprio favore. 17 punti per Mathews e 13 per De Colo tra le fila dell’Asvel regalano la vittoria agli ospiti che piazzano un colpo importantissimo, centrando il settimo successo stagionale in Eurolega. Sconfitta numero 14 per la banda Messina che finisce così all'ultimo posto in classifica.