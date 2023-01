Basket, James trascina il Monaco: Milano cade ancora in Eurolega

MONTECARLO (Monaco) - Nel Principato arriva il 5° ko consecutivo dell'Olimpia Milano sconfitta 101-88 dal Monaco dell'ex Mike James autore di 18 punti e 10 assist. Per Milano vani i 19 punti di Tim Luwawu-Cabarrot. Milano gioca una partita anomala per le sua caratteristiche ovvero più propensa all'attacco che alla difesa (complice anche la difesa non ermetica del Monaco), i ragazzi di Messina resistono bene alle fiammate di James & Okobo arrivando anche sul 70-70 a 2'34" dalla sirena del 3° periodo ma da quel momento i padroni di casa cambiano marcia: parziale di 22-8 per i monegaschi che volano sul 96-78 con 6 minuti da giocare nell'ultima frazione. Come da prassi in questa complicata stagione europea Milano arriva nel 4° periodo in riserva e i padroni di casa archiviano la pratica arrivando a toccare anche il +16 (99-83).